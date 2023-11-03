İYİ Parti'de 'istifa' krizi: Cumhur İttifakı'na vekil hediye ettik

Yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunarak CHP’yi eleştirmesiyle gündeme gelen İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, “derin görüş ayrılıkları” gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, parti kaynakları Hatipoğlu’nun istifasının sürpriz olmadığını söylerken, “kendisinin AKP’ye daha yakın görüşte olduğunu” belirtti. Bazı partili isimler, “Resmen Cumhur’a milletvekili hediye ettik. Milletvekili adaylarını belirleyen ekip sorgulanmalı” dedi.

Hatipoğlu’nun “zengin olduğu için aday listesinde yer aldığı” savunulurken, milletvekili listeleri de yeniden tartışmaya açıldı. “Listelerin emeğe ve Türk milliyetçiliğine göre değil zenginliğine göre belirlendiğini” öne süren bazı isimler, bu nedenle birçok milliyetçi kökenli partilinin küstürdüğü görüşünde.