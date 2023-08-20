'Niyetim 4'e kadar gitmekti' diyen kadın düşmanı vekile yanıt: 'Yobazların ensesindeyiz'

Üç eşi bulunan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel "Tek eşlilik ve kadın özgürlüğü erkeklerin bir oyunudur" gibi skandal sözlere imza atmıştı.

KADINLARDAN TEPKİ

Söz konusu açıklamalarında tarikat ve cemaat güzellemeleri de yapan Yüksel'e, Kadın Dayanışma Komiteleri'nden tepki geldi.

Evlilik konusunda “Niyetim dörde kadar gitmekti” diyen Yüksel'e yanıt verilen Kadın Dayanışma Komiteleri açıklamasında, "Neymiş, şeriata göre buna hakkı varmış! Kendisine hatırlatıyoruz: Türkiye şeriatla yönetilmiyor" denildi.

Mecliste laiklikten nefret eden, kadınlara saldıran, emekçilere düşman olan tek milletvekilinin Ali Yüksel olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Son seçimle birlikte yüzlerce şeriat yanlısı, kadın düşmanı, sağcı vekil meclise doluştu. Belli ki bize saldırmaya, laiklik ve cumhuriyet düşmanlığı yapmaya devam edecekler" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ali Yüksel dahil tüm yobazların, kadın düşmanlarının ensesinde olacağız. İşledikleri suçların hesabını sormak için ne gerekiyorsa yapacağız" denildi.

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan "YRP Konya Vekili Ali Yüksel’e Anlayacağı Dilden Sesleniyoruz: Çüş!" başlıklı açıklama şöyle:

"TÜRKİYE ŞERİATLE YÖNETİLMİYOR"

"Seçildiğinden bu yana 3 eşli olduğunu gizlemeyen, her fırsatta kadınlara nefretini kusan Yeniden Refah Partisi Konya milletvekili Ali Yüksel alenen suç işlemeye devam ediyor. Üstelik pervasızca “Niyetim dörde kadar gitmekti” diyebiliyor. Neymiş, şeriata göre buna hakkı varmış! Kendisine hatırlatıyoruz: Türkiye şeriatla yönetilmiyor.

Yüksel hızını alamıyor: Tarikatların bir ihtiyaç olduğunu, insanları rehabilite ettiğini, küsleri barıştırdığını söylüyor. Yıllardır tarikat ve cemaatler yüzünden yaşamları karartılmış kadınlarla, çocuklarla alay edercesine utanmadan bu yapıları güzelliyor. Kendisi belli ki vekil olarak seçildiği meclisten geçen kanunları pek umursamıyor ama biz kendisine yine hatırlatalım: Anayasal güvence altındaki Devrim Kanunları ile 1925'ten beri tarikat ve cemaatlerin ne adla olursa olsun örgütlenmeleri yasak!

'Kendisine anlayacağı dilden cevap veriyoruz: Çüş!'

Ali Yüksel verdiği röportajın her bir paragrafında kadınlara nefretini kusuyor, kadınları aşağılıyor. Bu kez de halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama suçunu işliyor. Tek eşliliğin ve kadın özgürlüğünün erkeklere atılmış büyük bir kazık olduğunu yumurtluyor. Çirkin üslubuyla emekçi kadınları hedef göstererek çalışan her kadının kendini erkeklere pazarladığını söylüyor. Elinden gelse çalışma hakkımızı da elimizden alacak! Kendisine anlayacağı dilden cevap veriyoruz: Çüş!

'Tüm yobazların, kadın düşmanlarının ensesinde olacağız'

Bizden kendisine tavsiye: Kadın düşmanlığını, din sosuna bulayıp bu halkın önüne koymaya kalkmasın! Gerçek apaçık ortada. Ali Yüksel’in kadın düşmanlığı, Cumhuriyet’e ve laikliğe olan nefretinden geliyor.

Mecliste laiklikten nefret eden, biz kadınlara saldıran, emekçilere düşman olan sadece Ali Yüksel değil. Son seçimle birlikte yüzlerce şeriat yanlısı, kadın düşmanı, sağcı vekil meclise doluştu. Belli ki bize saldırmaya, laiklik ve cumhuriyet düşmanlığı yapmaya devam edecekler.

Öyleyse şunu bilsinler:

Aritmetik şaklabanlıklarla oluşturdukları bu meclis halkımızı da, emekçi kadınları da temsil etmiyor. Bizi temsil etmeyenlerin de bizimle ilgili konuşma ehliyeti yok. Şeriat hayallerini kendilerine saklasınlar.

Kadın Dayanışma Komiteleri olarak ilan ediyoruz: Ali Yüksel dahil tüm yobazların, kadın düşmanlarının ensesinde olacağız. İşledikleri suçların hesabını sormak için ne gerekiyorsa yapacağız."