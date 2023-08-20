Göçmen kaçakçısı ticareti anlattı: "Karakoldan rütbeli ayarladık, TIR başına 50 bin TL veriyorduk"

Van'da göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan bir şahıs, ticareti nasıl yaptıklarını detaylarıyla anlattı. Kaçakçı bölgedeki bir karakoldan rütbeli bir asker ayarladıklarını ve ona TIR başında 50 bin TL verdiklerini söyledi.

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Türkiye’nin yakın döneminde en çok tartışılan konulardan birisi kaçak göçmen geçişi oldu. Sınır güvenliği tartışmaları arasında insan kaçakçılarının varlığı da sıklıkla gündeme geldi.

"6 AY BOYUNCA ÇALIŞTIĞIMIZ BİR KARAKOL VARDI ORADAN BİR RÜTBELİ AYARLAMIŞTIK"

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 9 ayrı dosyası olan göçmen kaçakçısı, bulaştığı rüşvet ağını anlatıyor. Gazeteci Ruşen Takva’nın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kaçakçı "Van’da 6 ay boyunca çalıştığımız bir karakol vardı. Biz o karakoldan bir rütbeli ayarlamıştık. Her geçişimizde 50 bin TL veriyorduk. Daha sonra ikimiz de tutuklandık." dedi.

Karakol komutanına her geçişlerinde para verdiklerini söyleyen kaçakçı, yakalandıkları anı ve mahkemede yaşadıklarını anlattı.

ASKER DE KAÇAKÇI DA 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDILAR: İHRAÇ EDİLEN ASKER TAKSİCİLİK YAPIYOR

Günde kamyonlar 70-80 mülteci geçirdiğini anlatan göçmen kaçakçısı, mahkemede karakol komutanıyla işbirliği yaptığı söylediğini bunun da kamera kayıtları ve banka dökümleriyle ortaya çıktığını kaydetti. Askerin de kendisinin de 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığını söyleyen kaçakçı, askerin ise görevden alındığı Van'da taksicilik yaptığını kaydetti.

RÜTBELİYE TIR BAŞINA 50 BİN TL RÜŞVET

Rüşvet tarifesini de anlatan kaçakçı, aracın cinsine göre tarifenin de değiştiğini ileri sürdü.

Bir TIR'la 150 insanın taşındığını ve 50 bin TL rüşvet verdiklerini söyleyen göçmen kaçakçısı, rütbeli askere verdikleri rüşvet kadar kendilerine de para kaldığını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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