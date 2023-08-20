6 yıldır aranan ve hastanede yakalanan FETÖ firarisi rektörün ilk ifadesi ortaya çıktı: "Annemin evindeydim"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eylül 2017’de yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıldır aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, 4 Temmuz’da kolon kanseri ve böbrek yetmezliği tedavisi için gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yakalandı. İki haftalık tedavi sürecinin ardından 18 Temmuz'da tutuklanan Hoşcoşkun'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Hakkındaki FETÖ üyeliği iddialarını reddeden Hoşcoşkun, "68 yaşında hasta birisiyim. 6 yıldır dışarı ile bağlantım yok. 2 hafta da hastanede tedavi gördüm. Bu nedenden dolayı hafızam pek kuvvetli değil. Yaşanan olaylar üzerinden uzun zaman geçmesinden dolayı tam olarak hatırlamadığım hususlar var. Ancak siz sorularınızı sordukça hatırladıklarımı samimi bir şekilde anlatmak istediğimi beyan etmiştim. Vatanını, milletini seven, bu ülkeye 40 yıla yakın hizmet etmiş bir öğretim görevlisiyim" ifadelerini kullandı.

'DARBEYİ TELEVİZYONDA GÖRDÜM'

6 yıldır annesinin evinde kaldığını belirten Hoşcoşkun, şunları söyledi:

"25 Ağustos 2017’de KHK ile ihraç edildim. Bu tarihten sonra hakkımda bir adli işlem olacağını düşünerek, ikamet adresimden ayrıldım. Ayrıldıktan birkaç gün sonra kolluk kuvveti evime gelip, arama yapmış, eşyalarıma el koymuş. Hakkımda bir arama kararı olduğunu eşim haber verdi. Bu tarihten itibaren annemin Bornova’daki evindeydim. İhtiyaçlarımı annemin emekli maaşı ve yanıma aldığım birikim ile giderdim. Arada sırada mahallede hava almak için dolaştım. 15 Temmuz darbe girişimini ise televizyondan gördüm."