Ne İleri Ne Geri... Muğla Kilitlendi, 22 Kilometrelik Araç Kuyruğu!

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce vatandaş Ege sahillerine hücum etti. Muğla girişinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları nedeniyle trafik zaman zaman tamamen durma noktasına geldi, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Türkiye’nin gözde turizm cenneti Muğla, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte kelimenin tam anlamıyla tarihi günlerinden birini yaşıyor.

Bayramlaşma ve kurban ibadetlerini tamamlayan vatandaşların yanı sıra günübirlikçilerin de kıyı şeridine akın etmesi, kentin ana arterlerinde devasa bir trafik felcine yol açtı. Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğunun uzunluğu tam 22 kilometreyi bularak Yatağan ilçesine kadar uzandı.

KONTAK KAPATTIRAN YOĞUNLUK

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerine giden yolların kesişim noktası olan Muğla girişinde, kelimenin tam anlamıyla adım atacak yer kalmadı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte büyük güçlük çektiği otoyollarda, araçlar dakikalarca yerinden kıpırdayamadı.

SABIR VE DİKKAT UYARISI

Hava sıcaklığının da etkisiyle zor anlar yaşayan sürücüler için trafik ekipleri ana kavşaklarda önlemlerini artırdı. Uzun araç kuyruklarının tıkadığı noktalarda akışı hızlandırmaya çalışan emniyet ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet şeritlerini işgal etmemeleri konusunda üst üste uyarılarda bulunuyor.

Yoğunluğun bayram süresince iç ilçeler ve sahil şeritleri arasında da artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

