NATO Zirvesi Sonrası Paris'te Kritik Ukrayna Buluşması: Hakan Fidan da Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

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NATO Zirvesi Sonrası Paris'te Kritik Ukrayna Buluşması: Hakan Fidan da Katılacak
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan yarın Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek.

NATO ZİRVESİ'NDE ALINAN KARARLAR MASAYA YATIRILACAK

Fidan'ın, Paris'te düzenlenecek zirvede, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararların Ukrayna bakımından muhtemel sonuçlarını muhataplarıyla ele alması bekleniyor.

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmesi öngörülen Fidan'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında cephedeki son duruma ve savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarda gelinen aşamaya ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması planlanıyor.

TÜRKİYE MÜZAKERE MASASINI YENİDEN KURMAYA HAZIR

Fidan'ın Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masası etrafında bir araya getirmeye hazır olduğunun ve Karadeniz'de barış ve istikrarın korunmasının Türkiye açısından arz ettiği önemin altını çizerek, Türkiye'nin bu amaca yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere temel teşkil edecek hukuki ve siyasi çerçevenin netleştirilmesi sürecinde yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemine dikkati çekmesi bekleniyor.

GÖNÜLLÜLER KOAİLSYONU NEDİR?

Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri temelinde Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış sağlanması amacıyla Mart 2025'te İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde hayata geçirilmişti. Çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu koalisyonun 30'dan fazla üyesi bulunuyor.

Kuruluşundan bu yana koalisyonun faaliyetlerinde yer alan Türkiye'nin, ilerleyen dönemde gerekli hukuki ve siyasi çerçevenin hayata geçirilmesi halinde, deniz alanındaki faaliyetlere liderlik etmesi öngörülüyor.

Paris'te 6 Ocak 2026'ta düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Fidan katılmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü münasebetiyle 24 Şubat 2026'da çevrim içi gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne ise Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hakan Fidan NATO Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna
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