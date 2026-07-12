Şanlıurfa'da Meydan Muharebesi: 6 Yaralı 11 Gözaltı

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Bahçelievler Mahallesi’nde gece saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İKİ GÜN ARAYLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada taraflar cadde ortasında birbirine saldırdı. Kavgada 2 kişi yaralandı, bazı araçlar zarar gördü.

TAŞ, SOPA, BIÇAK...

Aynı kişiler bir gün sonra bu kez Mimar Sinan Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı ikinci kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu taraflar uzun sopalarla birbirini kovalayıp, darbetti.

İKİ AYRI KAVGADA 6 YARALI, 11 GÖZALTI

Bu kavgada da 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri her iki kavgaya karışan 11 kişiyi gözaltına alırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA