Marmara Denizi İçin Dikkat Çeken Uyarı: Önümüzdeki Günler Dikkatle İzlenmeli

Son günlerde Orta Marmara Çukuru'nda meydana gelen mikro deprem kümesine ilişkin olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, önümüzdeki 3 ile 7 gün içindeki deprem hareketliliğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

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Marmara Denizi İçin Dikkat Çeken Uyarı: Önümüzdeki Günler Dikkatle İzlenmeli
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Marmara Denizi’nde meydana gelen üst üste gelen 3.5'ten düşük depremlerin ardından gözler bir kez daha bölgeye çevrildi.

MARMARA'DA KÜÇÜK DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, son günlerde Marmara Denizi'nde küçük ölçekli depremler meydana geliyor.

Orta Marmara Çukuru'nda yerin 6-9 kilometre derinliğinde 3,5'ten küçük mikro deprem kümelerine dair veriler deprem bilimcilerinin radarına girdi.

'GERİLMELER YENİDEN DAĞILIYOR'

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bektaş, "Marmara konuşuyor" başlığıyla yayımladığı mesajında bu tür kümelenmelerin, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterdiğini söyledi.

'DİKKATLE İZLENMELİ'

Sarsıntıların tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığına vurgu yapan Bektaş, "Ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir" uyarısında bulundu.

Bektaş, bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde büyüklüğü 4 üstü olan depremin üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacağını vurguladı.

'TEK BİR SENARYOYA MAHKUM DEĞİLİZ'

Uyarılarını sürdüren Bektaş,"İstanbul depreminde tek bir senaryoya mahkum değiliz. Marmara’da deprem tehlikesi tek bir modele indirgenemez" dedi.

Doğu Marmara ve Adalar Fayı’nın "tam kilitli" olduğu hakkındaki ifadelerin senaryo olduğunu söyleyen Bektaş, "Kalın ve suya doygun sediman örtüsü, derindeki ana fayın davranışını belirleyen GPS, InSAR ve deniz tabanı akustik verilerini maskeliyor olabilir" ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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