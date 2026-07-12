Osmaniye'de CHP Gençlik Kolları Başkanına Muştalı Saldırı
CHP Osmaniye Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Eren, 8 kişilik grubun saldırısına uğradı. Muşta ile kafasından yaralanan Eren, tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Edinilen bilgilere göre olay, bir alışveriş merkezinden çıkan Eren Eren'in aracına binmek istediği sırada meydana geldi.
8 KİŞİLİK GRUP MUŞTALARLA SALDIRDI
İddiaya göre, yaklaşık 8 kişilik bir grup Eren Eren'in etrafını sararak saldırıda bulundu. Muşta ile kafasına darbe alan Başkan Eren yaralandı. Hastanede tedavi altona alınan Başkan Eren Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, saldırıya karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Saldırının nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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