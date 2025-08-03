NASA, 'Güzelliğini Yaşayın' Diyerek Hayran Kalmıştı, 'Kadın Azmağı' Alarm Veriyor

NASA'nın, hayran kalarak resmi sosyal medya hesaplarından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı Muğla'daki 'Kadın Azmağı'nı kuraklık vurdu. Su seviyesinden 35 santimetre azalma yaşanan azmak alarm veriyor.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadesiyle paylaştığı Kadın Azmağı, tarihinin en ciddi su seviyesi düşüşlerinden biriyle karşı karşıya.

NASA, 'Güzelliğini Yaşayın' Diyerek Hayran Kalmıştı, 'Kadın Azmağı' Alarm Veriyor - Resim : 1

SU SEVİYESİ 35 SANTİMETRE AZALDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, azmakta yaptığı ölçümde su seviyesinde 35 santimetre azalma olduğunu belirledi.

NASA, 'Güzelliğini Yaşayın' Diyerek Hayran Kalmıştı, 'Kadın Azmağı' Alarm Veriyor - Resim : 2

Doç. Dr. Özçelik, Türkiye'de son 52 yılın en kurak dönemin yaşandığını belirterek, kuraklığın su kaynaklarını etkilemeye başladığının altını çizdi ve şöyle devam etti:

NASA, 'Güzelliğini Yaşayın' Diyerek Hayran Kalmıştı, 'Kadın Azmağı' Alarm Veriyor - Resim : 3

"Akyaka Kadın Azmağı'nda da su seviyesi çekilmiş durumda. Burası karstik bir pınar. Boşluklardan ve mağaralardan sular hızlı bir şekilde süzülerek azmağa erişiyor. Hidrolojik kuraklığın sonucu olarak azmak hattı boyunca pınarlar ortaya çıkmış durumda. Azalan su seviyesini buradaki kesitlerdeki düzensizlikler nedeniyle doğru şekilde belirlemek mümkün olmayabiliyor. Kalıntıların duvarlarda ya da dere kenarlarında bıraktığı kalsiyum ya da bitki kalıntılarından yola çıkarak tespit ediyoruz. Yaptığımız ölçümlerde su seviyesinde 35 santimetre bir alçalma söz konusu. Azalma önümüzdeki günlerde bir miktar daha olabilir. Koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor."

NASA, 'Güzelliğini Yaşayın' Diyerek Hayran Kalmıştı, 'Kadın Azmağı' Alarm Veriyor - Resim : 4

KADIN AZMAĞI HAKKINDA

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'ndeki 'Kadın Azmağı' ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan azmak, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor. 1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.

NASA, 'Güzelliğini Yaşayın' Diyerek Hayran Kalmıştı, 'Kadın Azmağı' Alarm Veriyor - Resim : 5

Birbirine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan 'Kadın Azmağı', ana kolun yanı sıra Gökova Sazlığı'na doğru uzanan birçok yan kola da sahip. Yan kolların bazı bölümlerinde sazlıkların oluşturduğu tüneller bulunuyor.

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Kaynak: DHA

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