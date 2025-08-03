Denizli'de Yıldırım Çarpan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Denizli'de arazisine çalışmaya giden kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Dün Denizli'nin Honaz ilçesi merkezindeki arazisine çalışmaya giden Halil Bozdemir'e sağanaktan korunmak için ağacın altına sığındığı sırada yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA