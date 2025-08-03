Tekirdağ'da Fabrikada Kazan Faciası! İki İşçi Öldü
Tekirdağ'da, anestezi gazı üretilen fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kazan patlaması meydana geldi. Feci olayda iki işçi hayatını kaybetti.
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada iki işçi hayatını kaybetti, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: DHA
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