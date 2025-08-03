Tekirdağ'da Fabrikada Kazan Faciası! İki İşçi Öldü

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada iki işçi hayatını kaybetti, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA