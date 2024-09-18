Adres: Meclis Kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklanan amca Salim Güran’ın AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile Meclis’te çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Salim Güran, soruşturmada tutuklanan ilk isim olmuş, Ensarioğlu ise “Aile dostumuz” demişti.

Son Güncelleme:
Adres: Meclis Kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. Güran soruşturmasında ilk tutuklanan isim ise amcası Salim Güran olmuştu. Dosyanın itirafçısı Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’ın kendisine verdiğini iddia etmişti.

AİLE İÇİN ‘DOSTUMUZ’ DEMİŞTİ

Narin’in cansız bedeni bulunduktan sonra katıldığı televizyon programında açıklama yapan AKP’li Galip Ensarioğlu ise “Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır” demişti.

Ensarioğlu’na açıklamaları nedeniyle tepki gösterilirken, Ensarioğlu ise sözlerinin çarpıtıldığını dile getirmişti.

Adres: Meclis Kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Resim : 1

MECLİS KULİSİNDE ÇAY

Amca Güran ile Ensarioğlu’nun Meclis’te iktidar kulisinde çay içtiği fotoğraf karesi ortaya çıktı. 27 Aralık 2023 tarihinde çekilen söz konusu fotoğrafta Güran ve Ensarioğlu ile birlikte iki kişi daha bulunuyor.

Adres: Meclis Kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Resim : 2

TBMM’de söz konusu kulislere her ziyaretçi giremiyor. Buraya bir milletvekili veya danışmanı eşliğinde girilebiliyor. Meclis Genel Kurulu kapılarının doğrudan buraya açılması nedeniyle söz konusu alan Meclis polisi tarafından daha fazla korunuyor.

Adres: Meclis Kulisi! Amca Güran’ın Ensarioğlu ile Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Resim : 3

Narin Cinayetinde Tavşantepe İmamına Soruşturma BaşlatıldıNarin Cinayetinde Tavşantepe İmamına Soruşturma BaşlatıldıGüncel

Narin Cinayetinde Silinen Mesajlar Geri Gelecek Mi? İşte WhatsApp'la Görüşmelerde Son DurumNarin Cinayetinde Silinen Mesajlar Geri Gelecek Mi? İşte WhatsApp'la Görüşmelerde Son DurumGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar
Bir Evden 3 Kamyon Atık Çıkarıldı Bir Evden 3 Kamyon Atık Çıkarıldı
Pazarcı Akrabaların Kavgasında Kan Aktı! Pazarcı Akrabaların Kavgasında Kan Aktı!
100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı 100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı
Bakan Yerlikaya'dan Ordu Şehidi İçin Taziye Bakan Yerlikaya'dan Ordu Şehidi İçin Taziye
Kötü Koku Ekipleri Harekete Geçirdi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı Kötü Koku Ekipleri Harekete Geçirdi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı