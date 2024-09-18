Pazarcı Akrabaların Kavgasında Kan Aktı!

Aksaray'da pazarcılık yapan aynı aileden iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan bir kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Pazarcı Akrabaların Kavgasında Kan Aktı!

Aksaray Çarşamba pazarında aynı aileden Ramazan ile Erkan D. arasında pazar yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarından tabanca ve pompalı tüfek alan Ramazan ve Erkan D. birbirine ateş etti.

Tarafların yakınlarının da karıştığı olayda Erkan, Bircan ve Gülcan D. ile pazarda alışveriş yapan Şengül O. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülcan D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan Ramazan D'yi gözaltına aldı.

Aracına kurşun isabet eden olayın görgü tanığı Arif K., otomobilini pazarın yanına park ederek, alışveriş için pazara gittiği sırada grubun birbirleriyle kavgaya tutuştuğunu gördüğünü söyledi.

Kısa bir süre sonra silah seslerini duyduğunu anlatan Arif K, "Hemen sağa sola kaçmaya çalıştık. Arabaya koşacaktım ancak kurşun gelebileceği için caminin arkasına doğru kaçtım. İki grup birbirine ateş etti. Bizim aracımıza da maalesef kurşunlar denk geldi. Gurbetçiyim aracı Kayseri'den kiralamıştım. Allah'a çok şükür kurşunlar bize gelmedi" diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kötü Koku Ekipleri Harekete Geçirdi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı Kötü Koku Ekipleri Harekete Geçirdi: 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı
100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı 100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı
Akşamları Kabak Çekirdeği Yemek İçin 10 Harika Neden! Bakın Ne İşe Yarıyor Akşamları Kabak Çekirdeği Yemek İçin 10 Harika Neden! Bakın Ne İşe Yarıyor
Bir Evden 3 Kamyon Atık Çıkarıldı Bir Evden 3 Kamyon Atık Çıkarıldı