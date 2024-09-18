Bir Evden 3 Kamyon Atık Çıkarıldı

Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi Tuzlu Bağları Berke Sokak'ta yaşlı bir adamın yaşadığı evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, evin atıklarla dolu olduğunu belirledi. Bunun üzerine sağlığı tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan evi temizlemek için çalışma başlatıldı.

Evde bulunan kullanılamayacak durumdaki kıyafetler ile atıklar, belediye zabıta ve temizlik ekiplerince dışarı çıkarıldı. Evden çıkarılan yaklaşık 3 kamyon atık, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Kaynak: AA