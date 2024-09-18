Bakan Yerlikaya'dan Ordu Şehidi İçin Taziye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ordu'da, kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya'dan Ordu Şehidi İçin Taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabındaki paylaşımında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çangır'ın yol emniyet ve kontrol görevi esnasında motosiklet çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Türkiye'nin En Çok Merak Ettiği Yemek! Mansur Yavaş ile Dervişoğlu Bir Araya Geldi mi? Mansur Yavaş ile Dervişoğlu Bir Araya Geldi mi?
Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar
Ankara'da Kadın Cinayeti! Eşini, Elektronik Kelepçeliyken Öldürmüş Eşini, Elektronik Kelepçeliyken Öldürmüş