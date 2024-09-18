Bakan Yerlikaya'dan Ordu Şehidi İçin Taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabındaki paylaşımında, Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çangır 'ın yol emniyet ve kontrol görevi esnasında motosiklet çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA