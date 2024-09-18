Narin Cinayetinde Silinen Mesajlar Geri Gelecek Mi? İşte WhatsApp'la Görüşmelerde Son Durum

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ile tutuklu diğer amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran'ın arama kayıtlarını ve mesajları sildiği ortaya çıkmıştı. Silinen mesajların cinayetin üstündeki sır perdesini kaldıracağı belirtiliyor.

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, silinen mesajlar için META şirketi ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, Narin cinayetinde silinen mesajlara ilişkin, "META şirketi WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini söylüyor. META başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA