Narin Cinayetinde Yeni İfadeler Ortaya Çıktı! Amca Salim Güran 'Ben Bu İşi Hallederim' Dedi mi?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinin çok yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Son olarak dün gözaltına alınan Narin'in yengesi tutuklandı ve iki kuzeni serbest bırakıldı. Bugün ise cinayetin ilk şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Narin'in amcası Salim Güran'ın oğlu D.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

D.G.'nin ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait WhatsApp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı. Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik İlçesine gittiklerini söyleyen D.G., Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.

Babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcaların "Siz karışmayın, ben bu işi hallederim" demesi sorulan D.G., "Babamın böyle bir söylemi olmamıştır" dedi.

Kaynak: Sabah