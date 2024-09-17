Narin'in Yengesi Hediye Güran'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Salim Güran İle Telefonda Ne Konuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklandı.

'ARACI GÖRMEDİM'

Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde olay günü Narin Güran'ı görmediğini öne süren Hediye Güran, "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

'SALİM İLE İLİŞKİNİZ VAR MI?'

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

25 SANİYELİK GÖRÜŞME VE 4 CEVAPSIZ ÇAĞRI

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: NTV