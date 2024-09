Başkan Arıcı Pamuk Hasadına Katıldı

Hasat sırasında yaptığı açıklamada Başkan Arıcı, pamuk üretiminin bölge ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Üreticilerimizin alın terine, emeğine şahit olduk. Zor şartlarda ve büyük emeklerle yapılan bu işin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamalıyız. Bu yüzden çiftçilerimizin her zaman yanındayız ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.



Arıcı, ayrıca Koçarlı’daki tarımsal üretimin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalara değinerek, “Daha verimli, adil ve sürdürülebilir bir tarım için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek ve onların daha rahat üretim yapmasını sağlamak için çiftçilerimizin yanındayız” dedi.



Başkan Arıcı, ilçedeki pamuk üretiminin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Pamuk, bölgemizin en önemli tarım ürünlerinden biri. Bu nedenle pamuk üretiminin artırılması ve çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde edebilmesi için sürdürülebilir tarım politikalarını hayata geçmesi gerekiyor. Koçarlı’daki üreticilerimize her zaman destek verecek, onların sesini her platformda duyurmaya çalışacağız” dedi.



Bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulunan Başkan Arıcı; "Pamuk üreticilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, bu süreçte yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: AA