Narin Cinayetinde Yeni Gelişme! Otopsi Raporu Sonucu Çıktı mı?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinin çok yakınındaki derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma devam ederken Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) otopsi raporunun sonucunun çıktığı belirtildi. Buna göre, Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova açıklamaları şöyle:

"İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Birincisi İstanbul Adli Tıp raporu ikincisi Diyarbakır. Diyarbakır’da biyolojik birtakım araştırmalar yapılıyor. İstanbul’da Narin’in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgu detaylı bir şekilde inceleniyor. Ön otopsi tutanak raporunu ilk CNN Türk vermişti, Diyarbakır’da yapılmıştı. Orada birtakım tespitler vardı, netleştirilmemişti. Esas net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek. O rapor için 15 gün sürer denmişti. 9 Eylül’de Narin’in cenazesi üzerinden alınan 91 bulgu İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 23 Eylül yani önümüzdeki hafta başına kadar İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporu hazırlaması bekleniyor. İlk belirlemelere göre Narin’in boğazı sıkılarak yani boğulma suretiyle öldürüldüğü tespiti netleşmiş deniyor."

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bu iddialar sonrası bir açıklama da Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den geldi. Eren, X hesabından "Narin’in ölüm sebebine ilişkin an itibariyle yaptığımız görüşmelerde soruşturma dosyasına gelmiş bir Adli Tıp Raporu bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.