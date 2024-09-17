Narin Cinayeti: Diyanet, Tavşantepe İmamı Hakkında Soruşturma Başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü imamı hakkında soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Narin Cinayeti: Diyanet, Tavşantepe İmamı Hakkında Soruşturma Başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.

İmam R.K, Narin'in ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Narin Güran soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan imam R.K., 11 Eylül'de serbest bırakılırken inceleme sırasında telefonunda pornografik görüntüler bulunduğu öne sürülmüştü.

Müfettişlerin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kuran kursunu süresi bitmesine rağmen neden açık tuttuğunu araştıracağı da belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Narin Güran
Son Güncelleme:
MİT ve EGM’nin Ortak Operasyonu Sonucu Yakalanmıştı! Santa Maria Kilise Saldırısı Planlayıcısı Tutuklandı Santa Maria Kilise Saldırısı Planlayıcısı Tutuklandı
Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı Hazır Yufkayla Yapılan Böreği Lezzetlendiren Tüyo! İşte Şeflerin 5 Sırrı
Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki Soda Günde Kaç Bardak İçilmeli? Sodanın Sağladığı 10 Müthiş Etki
Tekne Tatili Kabusa Döndü! Muğla'da Üniversite Etkinliğinde Tecavüz Skandalı Üniversitenin Etkinliğine Katılan Hacettepeli Öğrenci Dehşeti Yaşadı