44 İlde 'Uyuşturucu' Operasyonu: 293 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-39” operasyonlarında; 470 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 293 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 44 ilde "Narkoçelik-39" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi, 293 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Kaynak: ANKA