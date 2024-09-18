Benzin, Motorin ve LPG'de Günün Rakamları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile ÖTV'nin etkilediği akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu. İşte 18 Eylül 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Benzin, Motorin ve LPG'de Günün Rakamları

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç para, dizel yakıtın ne kadar olduğu merak konusu...

İşte 18 Eylül 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 41.54 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.16 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 41.42 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41,66 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.62 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 41.87 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42,15 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.17 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 42.32 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42,66 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.92 TL
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Etiketler
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