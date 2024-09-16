Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Zamlarına Kafa Tutacak 5 Tasarruf Yöntemi Belli Oldu
Artan akaryakıt fiyatları, sürücülerin "Benzin tasarrufu nasıl sağlanır?" ve "Mazot tasarruf cihazları etkili midir?" gibi soruları daha sık sormasına neden olurken, uzmanlar bu konuda önemli tavsiyelerde bulunuyor.
Kaynak: Sputnik
Yakıt tasarrufuna yönelik bilinç, 1970’lerdeki petrol krizi ile hız kazandı. Petrol fiyatlarındaki artış, otomotiv sektörünü daha verimli araçlar üretmeye zorladı. Çelik yerine hafif malzemelere yönelim bu dönemde başladı. Karbon fiber ve alüminyum gibi malzemelerin kullanımı, araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tüketimini azaltıyor.
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tasarrufu sağlamak için dikkat edilmesi gereken temel kuralları ve hafif malzemelerin araçlardaki önemini detaylandırdı.
ARAÇ MALZEMELERİ YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLİYOR
Araçlarda kullanılan malzemelerin yakıt tüketimi üzerinde belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Kadir Aydın, karbon fiber kompozit ve hafif polimerler gibi malzemelerle daha dayanıklı ve ağırlığı düşük araçlar üretebileceğini belirtti. Aydın, bu malzemelerin otomobillerde ağırlığı düşürerek yakıt tasarrufu sağlamasına yardımcı olduğunu aktardı.
MENZİL YÜZDE 14 ARTIYOR
"Ayrıca elektrikli araçlarda menzili yüzde 14’e kadar artırabiliyor" ifadelerini kullanan Aydın, bu malzemelerin özellikle küçük motorlu araçlar için avantaj sağladığını belirtti.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TASARRUF VE AVANTAJLARI
Elektrikli araçlar şehir içi kullanımlarda yakıt tasarrufu sağlarken, batarya maliyetleri yüksek olabilir. Prof. Dr. Kadir Aydın, bataryaların aracın maliyetinin üçte birini oluşturduğunu belirterek, bataryaların zamanla değişim gerektirdiğini ve bu maliyetin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.
HAFİF MALZEMELERİN TASARRUFA ETKİSİ BÜYÜK
Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, hafif malzemelerin yakıt tasarrufuna olan katkısına ilişkin, "Araç ağırlığının yüzde 10 artması, yakıt tüketimini yüzde 3-4 oranında artırır. Ancak yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler, bu olumsuzluğu ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı. Karamangil, hibrit malzemelerin de yakıt verimliliğini artırdığına dikkat çekti.
YAKIT TASARRUFU İÇİN 5 ALTIN KURAL
Yakıt tüketimini düşürmek isteyen sürücüler için Prof. Dr. Karamangil'in önerdiği 5 temel kural şu şekilde:
1. Vites değişimlerini motor devrine uygun yapın.
2. Sabit hızda ve mümkün olan en yüksek viteste seyredin.
3. Gereksiz hızlanmalardan kaçınmak için trafik akışını takip edin.
4. Yavaşlama sırasında frene basmadan, aracın viteste kalmasını sağlayın.
5. Lastiklerin basınç seviyelerini düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz. Bu durum düşük basınç, yakıt tüketimini artırır.
Otomobillerde kullanılan hafif malzemeler hem yakıt verimliliğini artırıyor hem de çevre dostu bir çözüm sunuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte yakıt tasarrufu sağlayacak yöntemler de çeşitleniyor, bu da sürücüler için hem maliyet hem de çevresel açıdan olumlu bir yansıma olarak değerlendiriliyor.