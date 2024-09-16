Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıt Zamlarına Kafa Tutacak 5 Tasarruf Yöntemi Belli Oldu

Yakıt tasarrufuna yönelik bilinç, 1970’lerdeki petrol krizi ile hız kazandı. Petrol fiyatlarındaki artış, otomotiv sektörünü daha verimli araçlar üretmeye zorladı. Çelik yerine hafif malzemelere yönelim bu dönemde başladı. Karbon fiber ve alüminyum gibi malzemelerin kullanımı, araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tüketimini azaltıyor.

Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tasarrufu sağlamak için dikkat edilmesi gereken temel kuralları ve hafif malzemelerin araçlardaki önemini detaylandırdı.