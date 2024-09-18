THY Uçağında Olay Çıkaran Yolcu Tutuklandı

İstanbul-Londra seferini yapacak THY uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G., çıkarıldığı mahkemece "Mala zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.

Son Güncelleme:
THY Uçağında Olay Çıkaran Yolcu Tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına hakaret ve küfür eden, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söylemişti.

Uçakta Ortalığı Birbirine Kattı! THY Kara Listeye AldıUçakta Ortalığı Birbirine Kattı! THY Kara Listeye AldıGüncel

Son Güncelleme:
Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak Yaprak Bitlerini Yok Eden Yöntem! Çiçekleriniz Daha Sağlıklı Olacak
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Malatya'da Korkutan Deprem Malatya'da Korkutan Deprem
Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı Bursa'da Kayıp Yaşlı Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı