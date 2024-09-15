Uçakta Ortalığı Birbirine Kattı! THY Kara Listeye Aldı

Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı. Uçağa binen B. G isimli yolcu bağırmaya başladı. Yolculardan biri kendisinin 10 bin TL'ye yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia etti. Diğer yolcu ile yan yana oturmayacağını söyleyerek kabin memurlarına hakaret ve küfür etti.

'BİZ TÜRK’ÜZ, TÜRKÜZ, TURKİSH POWER'

Kadın kabin memurunun kırmızı fularına hakaret edip, bağıran yolcu ardından hızını alamayarak, ‘‘Bana niye üstten konuşuyorsun? Hepiniz İtalyan olmuşsunuz. Biz Türk’üz, Türküz, Turkish Power’’ diye bağırdı. Sinirli yolcu yeniden küfür ettikten sonra kadın kabin memuruna bakarak ‘Böyle adam olun abiciğim’’ dedi.

ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine uçağa gelen polis memurlarına da yolcuğu sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu "Benim 10 tane fabrikam var" diyerek kendisine dokunamayacağını söyledi. Yolcu uçaktan indirildi. Uçaktan inan şahıs çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden para cezası uygulandı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından ailesine teslim edildi.

KARA LİSTEYE EKLENDİ

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" paylaşımında bulundu.

Kaynak: İHA