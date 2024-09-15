Trump'a Bir Silahlı Saldırı Girişimi Daha! 2 Ay Önce Kıl Payı Kurtulmuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirildi.

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini paylaştı.

New York Post'a konuşan kaynaklar ise, silahlı kişilerin birbirlerini hedef aldığını ve ateşin Trump'ı hedef almadığını iddia etti.

2 AY ÖNCE DE SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞTI

Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlenen mitingte de suikast girişimiyle karşı karşıya kalmış ve Thomas Matthew Crooks isimli saldırganın tüfeğinden ateşlenen fişek, Trump'ın kulağını sıyırmıştı.