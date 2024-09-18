Dolar ve Euro Günü Yükselişle Açtı

Bir süredir yükselişini sürdüren, ardından düşüş eğilimine geçen dolar ve euro kuru günü nasıl açtı? İstanbul serbest piyasada dolar 34,10 liradan, euro kuru ise 37,96 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,10 liradan alınan dolar, 34,11 liradan satılıyor. 37,96 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 37,99 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 34,06 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 37,94 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz ayki Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim göstermişti. Dolar kuru bir süredir 34 TL seviyesinin altında seyrediyor. Merkez Bankası, yarın faiz kararını açıklayacak.

DOLARDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini paylaşmıştı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem