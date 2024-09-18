Narin Cinayetinde Tavşantepe İmamına Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) ile ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatılarak, 2 müfettiş görevlendirildi.

Son Güncelleme:

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül’de serbest bırakılan imam R.K. hakkında özellikle sosyal medyada telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili 2 müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı. İmamın yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Narin'in Boynundaki Kanama Ne Anlama Geliyor? Histopatoloji Raporu Ortaya ÇıktıNarin'in Boynundaki Kanama Ne Anlama Geliyor? Histopatoloji Raporu Ortaya ÇıktıGüncel

Narin Cinayetinde Silinen Mesajlar Geri Gelecek Mi? İşte WhatsApp'la Görüşmelerde Son DurumNarin Cinayetinde Silinen Mesajlar Geri Gelecek Mi? İşte WhatsApp'la Görüşmelerde Son DurumGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Narin'in Boynundaki Kanama Ne Anlama Geliyor? Histopatoloji Raporu Ortaya Çıktı Narin'in Boynundaki Kanama Ne Anlama Geliyor?
Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem: Kış Gelmeden Deneyin Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem: Kış Gelmeden Deneyin
İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar İzmir'in Yanı Başındaki En Ucuz İl! Akın Akın Arsa ve Ev Alıyorlar