Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem: Kış Gelmeden Deneyin

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar doğalgaz faturalarını azaltmanın yollarını araştırırken, faturayı yarıya indirecek yöntem belli oldu.

Aksa Doğal gaz, doğalgaz tasarrufu sağlamak için şu önerilerde bulunuyor:

1.Kombiyi Doğru Seçin: Evinizin büyüklüğüne uygun bir kombi seçmek, doğalgaz tüketimini daha verimli hale getirir. Kombinizin kapasitesinin, yaşadığınız yerin ihtiyacına uygun olması önemlidir. Yoğuşmalı kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15 daha verimli çalışmaktadır.

2.Kombi Bakımını İhmal Etmeyin: Kombinin düzenli olarak bakımı yapılmalı ve mevcut problemler tespit edilip onarılmalıdır. Bu, kombi arızalarından kaynaklı verimsiz tüketimleri önler.

3.Kombi Sıcaklığını Düzenleyin: Kombi sıcaklığını sadece 1 derece düşürmek, doğalgaz faturalarında yüzde 7’ye kadar tasarruf sağlayabilir.

4.Termostatik Vana Kullanın: Termostatik vana, sıcak suyun radyatöre geçişini kontrol eder. Su istenilen sıcaklığa ulaştığında akışı keserek doğalgaz tüketiminde yüzde 15’e varan tasarruf sağlar.

5.Kombiyi Düşük Sıcaklıkta Çalıştırın: Evde kısa süreli ayrılıklarda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak, enerji kaybını önler ve tasarruf sağlar.

6.Radyatörlerin Üstünü Kapatmayın: Radyatörlerin üstünün örtülmemesi ve önünün kapatılmaması, ısı kaybını önler ve kombinin verimli çalışmasını destekler.

Bu önerileri uygulayarak kış aylarında doğalgaz tüketiminizi azaltabilir ve faturalarınızı düşürebilirsiniz.

Kaynak: İHA