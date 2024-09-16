Narin Soruşturmasında Yeni Perde... Savcılık O İhtimalin Peşinde! Tek Tek Soruldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. Tüm Türkiye, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla katil veya katillerin kimliğinin netleşmesini bekliyor.

Narin’e ilişkin soruşturmada, savcılık köy ve çevresinde çıkan yangınları mercek altına aldı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, savcılık arama çalışmaları başladıktan sonra çıkan yangınların insan kaynaklı olup olmadığını inceliyor. Savcılığın buradan yangının güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak ve delil karartmak için çıkarıldığı şüphesi üzerinde durduğu belirtiliyor.

PLASTİK ÇUBUKLA YANGIN MI ÇIKARILDI?

Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan isimlerden Mehmet Şevket Kaya ve Ömer Faruk Güran’a çıkan yangınlara dair sorular yöneltildi. İki ismin elinde plastik çubuklar olmasına dikkat edilirken, yangının bilinçli çıkarılıp çıkarılmadığı üzerinde duruluyor.

Mehmet Şevket Kaya’ya elektrik tellerinin birbirine çarpması ile çıkan yangınların sorulması üzerine Kaya, “Hepimizin eline çubuk vardı doğrudur ancak elektrik tellerini birbirine çarptırıp biz yangın çıkarmaya çalışmadık. O günlerde olan elektrik kesintileri ile bir ilgim yoktur. Yine Tavşantepe Mahallesi’ne yakın bölgede çıkan yangın ile de bir alakam yoktur” cevabını veriyor.

Ömer Faruk Güran’a da benzer biçimde çıkan yangına dair sorular yöneltiliyor. Sorulara kendisinin ilgili olmadığı biçiminde yanıt veren Güran, ayrıca ağabeyi Barış Güran’ın da çıkan yangınlar ile ilgisinin olmadığını dile getiriyor.

YANGINLAR BİLİNÇLİ Mİ ÇIKARILDI?

Savcılık bu yangınların delil karartmak ve arama çalışmalarını sürdüren güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak, zaman kazanmak üzere bilinçli çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Yangınlara ilişkin sorular yöneltilen Mehmet Şevket Kaya’nın ayrıca Narin kaybolduktan bir gün sonra Dicle Üniversitesi’nde bulunan bir kız çocuğunun Narin olabileceğini Salim Güran’a bildirdiği, ailenin bunun üzerine aramayı bırakarak üniversite hastanesine geldiği belirtiliyor. Savcılık bu bildirimin de şüpheli ve zaman kazanmaya dönük olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Kaya ifadesinde bundan pişmanlık duyduğunu belirtiyor.

BÜYÜK YANGIN AKIL MI VERDİ?

Kaynakların aktardığına göre, yangınlara şüphe ile yaklaşılmasının nedeni ise Çınar ile Mazıdağı arasında çıkan yangınların elektrik direğinden kaynaklı olduğunun bilinmesi. Burada çıkan yangınlar 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, çevrede geniş bir tahribata yol açmıştı. Kaynaklar kişilerin bu amaçla benzer bir girişimde bulunması ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Gerçek Gündem