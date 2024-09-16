Türkiye Narin ve Sıla’ya Ağlarken… Bir Kahreden Haber de Konya'dan Geldi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin, 19 gün sonra bir derede ölü bulundu. Narin'in ölümüne ilişkin aile fertlerinin de içinde olduğu 11 şüpheli tutuklandı. Narin'in katili veya katilleri henüz bulunamazken soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da ise 2 yaşındaki Sıla bebeğin cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Sıla bebeğin annesi ve 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Sıla bebek tedavi için kaldırıldığı hastanede entübe edildi.

Türkiye kahreden iki olayla sarsılmışken bir haber de Konya'da geldi.

TARLADA BULDULAR

Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.

Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA