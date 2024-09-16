Toplamak İçin Yol Kenarlarına Dizildiler, Kilosu 120 Lira

Trakya'da etkili olan yağışlar sonrası Bolet mantarı bolluğu yaşandı. Vatandaşlar mantar toplamak için yol kenarlarına dizildi.

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Toplamak İçin Yol Kenarlarına Dizildiler, Kilosu 120 Lira

Son günlerde havaların yağışlı olmasıyla beraber artan mantar popülasyonu sebebiyle hem yemek hem de satmak amaçlı mantar toplamak isteyen vatandaşlar ormanlara akın etti.
Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde etkili olan yağmur yağışları sonrası artan Bolet mantarı ve çeşitli mantar türlerini toplamak için vatandaşlar, Saray-Kıyıköy yolu üzerinde bulunan ormanlık alanlara akın etti.

KİLOSU 120 LİRA

Kilolarca mantar toplayan vatandaşlar, her köşenin başında bulunan mantar alıcılarına topladıkları mantarları satarken fiyat ise birinci kalite kilo başı 150 lira, ikinci kalite kilo başı 50 lira olarak belirlendi.

Mantar alıcıları, yağmur yağışının devam etmesi halinde mantar toplama sezonunun uzayabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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