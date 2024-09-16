4 Katli Binada Çıkan Yangında Vatandaşlar Kurtarıldı

Denizli'de 4 katlı bir binaca yangın çıkması neticesinde vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vatandaşlar kurtarıldı.

4 Katli Binada Çıkan Yangında Vatandaşlar Kurtarıldı

Denizli'de 4 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Yangın, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören daire sakinleri kendisini dışarıyı atıp, yangını itfaiye, polis, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık ve Bahçelievler itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlar kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen çocukları ve vatandaşları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken vatandaşların iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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