Narin Cinayetinde Kritik Gelişme: En Önemli Delildi... İtirafçının Evinden Çıktı

Diyarbakır’da kayıp olarak aranırken 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin’in katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Narin’in dere yatağında içinde bulunduğu çuval ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinde bulunan çuvalların seri numaraları aynı çıktı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız halde bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruşturma sürerken, ekipleri yeni bir delile daha ulaşıldı.

Narin’in cansız bedenini çuval içinde Eğertutmaz Deresine götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın evinde yapılan aramalarda, Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cinayeti çapraz sorguda ilk itiraf Nevzat Bahtiyar’dan gelmişti.

Jandarmaya verdiği ilk ifadede Narin'in amcası olan Salim Güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini söyledi.

Bahtiyar sonraki ifadelerinde ise söylediklerini değiştirdi ve Salim Güran’ın kendisini ölümle tehdit ettiği için Narin’in cansız bedenini almak zorunda kaldığını söyledi.

Bahtiyar, itirafında Narin’in cansız bedenini Salim Güran’dan teslim alarak, Eğertutmaz Deresi’ne çuval içinde gömdüğünü söylemişti.

Kaynak: Sabah