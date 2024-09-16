Çeltik Dökerken Akıma Kapılıp Öldü

Edirne'nin Enez ilçesinde kurutma makinesine çeltik döküldüğü sırada elektrik akımına kapılan Beyhan Göl (47), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şehitler köyündeki çeltik sahasında meydana geldi. Keşan ilçesinde esnaflık ve çiftçilik yapan Beyhan Göl, kurutma makinesine çeltik döktüğü sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Göl, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Beyhan Göl’ün cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA