İSKİ Açıkladı: İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 15 Eylül'de 41.94 iken bugünkü verilere göre yüzde 41.61 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 56.2 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 8.02 ile Kazandere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: