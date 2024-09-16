Emekli Profesör Fıçıda Ölü Bulunmuştu: Gözaltına Alınan Oğlunun İfadesi 'Pes' Dedirtti

Mersin’deki bir çöplükte fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde çıplak halde bulunan cansız bedenin Konya Selçuk Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz olduğu ortaya çıktı. Profesörün oğlu, çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, bulunan cansız bedenin çürümeye başladığı görüldü. Ceset Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi sonucunda cansız bedenin Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirkelirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Profesörün oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle O. Doludeniz’i gözaltına aldı.

FIÇIYA KOYUP TAKSİYLE GÖTÜRMÜŞ

Şüphelinin poliste alınan ifadesinde, babası ile aralarının bozuk olduğunu ve kısa süreliğine evden ayrıldığını söylediği öğrenilirken, O. Doludeniz’in eve döndüğünde ise babasını cansız halde bulduğunu söylediği kaydedildi.

Babasını cansız halde bulan O. Doludizgin ifadesinde, cesedi bir bidona koyarak ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına götürdüğünü söyledi. Profesörün cansız bedeninde herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ölüm nedenine ilişkin incelemeler ise sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA