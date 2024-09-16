Narin Güran Cinayetinde Sır Perde! Katiller Delilleri Böyle Sakladı

21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan Narin’in cinayetiyle ilgili yenge Hediye Güran adliyeye sevk edilirken, sahte ihbarda bulunan iki akrabası daha gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte aile üyelerinin sistematik olarak delilleri karartma girişiminde bulunduğu belgelendi.

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan sonra köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte Narin’in amcası Salim Güran, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. 19 gün sonra ise küçük kızın cesedi, mahallesine 1.5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde, taşlarla kapatılmış bir çuval içinde bulundu.

SAHTE İHBAR VE DELİL KARARTMA GİRİŞİMLERİ

Soruşturma kapsamında Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran gözaltına alınırken, Narin’in iki akrabası İsa ve Şeyma Kaya’nın da sahte ihbar ve manipülasyon girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Tutanaklara göre, amca Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy’un, jandarmanın arama çalışmalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sahte ihbarlar ve dikkat dağıtıcı eylemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

YANGIN VE ELEKTRİK KESİNTİSİ: DELİL YOK ETME ŞÜPHESİ

Soruşturmada önemli bir detay ise, köydeki yangın ve elektrik kesintilerinin cinayetle bağlantılı olduğu şüphesi. Narin’in kaybolduğu gün köyde 6 saatlik bir elektrik kesintisi yaşanırken, bu kesintinin amca Salim Güran tarafından arama çalışmalarını engellemek amacıyla planlandığı iddia ediliyor. Ayrıca, Narin’in cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin, amca A.R.G.’nin tarlasında çıkan yangınla yok edilmeye çalışıldığı düşünülüyor.

YANILTICI İFADELER VE ŞÜPHELİ TAVIRLAR

Narin’in kuzeni Muhammed Kaya, küçük kızın terliklerinden birini arama çalışmaları sırasında bulduğunu, ancak jandarmaya bildirmeyi unuttuğunu iddia etti. Bu tavır, delil karartma girişimi olarak değerlendirildi. Ayrıca, Narin’in cesedinin konulduğu kırmızı aracın bölgedeki askeri üssün kameralarına yansımasına rağmen, akrabalarının bilinçli şekilde yanlış bilgi vererek aramaları yönlendirdiği öğrenildi.

AMCA SALİM GÜRAN’IN İTİRAFI

Cinayet soruşturmasının en dikkat çeken noktalarından biri ise amca Salim Güran’ın cinayet sonrası cesedi ortadan kaldırma talimatını verdiği iddiası. Yapılan arama çalışmalarına bizzat katılan Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın, jandarmayı yanıltmaya çalıştığı, böylece aramaların dere yerine farklı noktalarda yoğunlaşmasını sağladıkları belirlendi.

YENİ GÖZALTILAR VE İFADELER

Olay günü köyde olan bazı aile üyelerinin verdiği yanıltıcı ifadeler ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Narin’in babasının amcasının kızı Birsen Güran, amca Salim Güran’ın kendisine baskı yaparak Narin’i saat 17.40’ta gördüğünü söylemesini istediğini itiraf etti. Ayrıca, tutuklu amca Fuat Güran’ın, jandarma ekiplerini gizlice dinlemeye çalıştığı ve bunun fark edilerek hakkında tutanak tutulduğu öğrenildi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, yeni deliller ve tanık ifadeleri cinayetin planlı ve organize bir şekilde işlendiği ihtimalini güçlendiriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem