Narin Bulunmasın Diye Her Şeyi Yapmışlar... Delil Karartma Girişimleri JASAT Tutanağında!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. Tüm Türkiye, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla katil veya katillerin kimliğinin netleşmesini bekliyor.

Narin’in annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran dahil 10 kişinin tutuklandığı soruşturmada, son olarak Narin'in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi.

Ülke gündeminden düşmeyen davada 19 gün boyunca süren arama çalışmalarında Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Aile üyeleri tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edildi.

ARAMA SIRASINDA ELEKTİRK KESİNTİLERİ

Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre iki şüpheli, soruşturmanın seyrini değiştirmek ve ekipleri Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlanıyor. Şüphelilerin bu amaçla, Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğunu iddia edip jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalıştığı öğrenildi.

Söz konusu tutanakta, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği tespitleri yer aldı.

YANGIN ÇIKARILDI

Narin ortadan kaybolduktan iki gün sonra ise köyde yangın çıkarıldı.

Tutaklarda amca Fuat Güran, Narin’i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştığı iddia edildi. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi.

Gözaltına alındığında Fuat Güran, bu tutanaktaki suçlama ilişkin “Kesinlikle kabul etmiyorum, sadece yardımcı olmaya çalıştım" dedi.

Kaynak: NTV