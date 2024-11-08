Narin Davasının Hakimi Takdir Topladı: Mahkemeyi Hasta Teyzenin Yatağına Götürmüş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava devam ederken davanın hakimi gündem oldu. Davayı yönetme şekli kamuoyunun takdirini toplayan Hakim Ramazan Dündar’ın 2018 yılında mahkemeye gelemeyen hasta ve yaşlı kadının ifadesini almak için mahkemeyi teyzenin evinde kurduğu ortaya çıktı.

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Narin Davasının Hakimi Takdir Topladı: Mahkemeyi Hasta Teyzenin Yatağına Götürmüş

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evine yakın bir derede çuvalın içinde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin dava sürüyor. Tüm Türkiye’nin takip ettiği davada sanık ve tanıkların ifadeleri ile karmakarışık bir olay halini alan duruşmada mahkeme heyeti olayı aydınlatmak için sanıkları soruları ile köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Türkiye'nin yakından takip ettiği dava ikinci günde de alınan ifadelerle sürerken, davanın Hakimi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın adil bir şekilde adalet dağıtması hem tanıkları hem de duruşmayı takip edenlerin takdirini topladı. Duruşmadaki tavrı, tutumu, dosyaya hakimiyeti, sanıklar ve tanıklar ile kurduğu iletişim şekli dikkat çeken Hakim Dündar'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir olay gündem oldu.

Narin Davasının Hakimi Takdir Topladı: Mahkemeyi Hasta Teyzenin Yatağına Götürmüş - Resim : 1

HASTA TEYZENİN EVİNE MAHKEME KURDU

Narin davasında Türkiye'nin takdirini kazanan Hakim Ramazan Dündar'ın 2018 yılında Kastamonu'da görev yaptığı süreçte, sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelemeyen 79 yaşındaki mağdur teyzenin ifadesini almak için teyzenin evine mahkeme kurduğu ortaya çıktı.

DÖNEMİN ADALET BAKANI TAKDİR ETMİŞTİ

Hakim Dündar'ın bu hareketi, dönemin Adalet Bakanı Adulhamit Gül tarafından takdir edilmişti.

Eski Bakan Gül, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu'da mağdur olarak katılacağı duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen 79 yaşındaki teyzemizin ifadesini evine giderek alan ACM Üyesi Hâkim Ramazan Dündar'a, Başsavcımız Mehmet Uzun'a, ACM Başkanımız Gökhan Oflaz'a ve adliye personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Narin Davasının Hakimi Takdir Topladı: Mahkemeyi Hasta Teyzenin Yatağına Götürmüş - Resim : 2

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