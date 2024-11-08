Narin'in Köyündeki İmam Hakkında Flaş Gelişme

Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan köy imamı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. İmamın açığa alındığı öne sürüldü.

Narin'in Köyündeki İmam Hakkında Flaş Gelişme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran (8) ile ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatılarak, 2 müfettiş görevlendirilmişti.

AÇIĞA ALINDI

tv100 canlı yayınında Devrim Tosunoğlu, Diyanet'in İmam R.K.'yı açığa aldığı bilgisini verdi. tv100 muhabiri Canan Altıntaş da Tosunoğlu'nu teyit etti.

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Kaynak: tv100

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