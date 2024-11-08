Genç Kadına Kelepçeli Dehşet! Kaçırıldığı Evde Makasla Dağlayıp Taciz Ettiler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kadın dehşeti yaşadı. 4 kişi kaçırdıkları genç kadını bir eve kapatıp kelepçeyle bağladı. Caniler, genç kadını taciz edip vücudunu makasla dağladı.

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Genç Kadına Kelepçeli Dehşet! Kaçırıldığı Evde Makasla Dağlayıp Taciz Ettiler

İddiaya göre, 33 yaşındaki G.E. isimli kadını "sevgilisini aldattığı" gerekçesiyle zorla bir eve götüren şüpheliler, kadını kelepçeyle bağlayarak saatlerce işkence yaptı. Olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde oldukları ileri sürülen C.Ü. (30), E.U. (22), G.D (27) ve N.K (17) isimli şüphelilerin, G.E.'nin vücuduna sigara basıp makasla dağladıkları ve yabancı cisim ile taciz ettikleri belirtildi.

Uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçen şahıslardan kurtulup polise sığınan G.E. şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eve baskın yapıp baygın haldeki şüphelileri gözaltına aldı.

"İşkence", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "gasp" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen 3'ü kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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