Narin Davasına Alınması Gündem Olmuştu! Gülben Ergen Sessizliğini Bozdu

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin ilk davanın duruşması dün başladı.

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar’ın tutuklu olarak yargılandığı davada, bazı avukatlar mahkeme salonuna alınmadı.

Minik Narin’in kaybolmasından bu yana sürekli katillerinin bulunması için çağrı yapan Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı, sanatçı Gülben Ergen de destek için mahkeme salonunda yer aldı. Ergen’in duruşma salonuna alınması ise sosyal medya tepki topladı.

“BİR GÜN ÖNCE ADLİ SİCİL RAPORUMU YOLLADIM”

Kendisine gelen tepkilere cevap veren Ergen “Bir gün önce davaya girebilmek için kimlik bilgilerimi yolladım, dernek tüzüğümü, adli sicil raporumu yolladım. Resmi bir şekilde iznimi aldım. Sabah yedi buçukta girdim oraya. Sabah 9'da başladı biliyorsunuz. Yedi buçukta arka kapıdan girdim” dedi.

“NARİN'İN AİLESİNDEN BİRİ GİBİ”

Sabah’tan Nazif Karaman’a konuşan Ergen, sorumluluk duygusuyla orada olduğunu belirterek “Narin'in ailesinden biri gibi, bir ablası gibi, çıkamayan sesi gibi 78 gündür davanın sesi çıkıyor. Şüphelilerin sesi çıkıyor” dedi.

“EMSAL BİR KARAR ALINMASINI İSTİYORUM”

“Hayatımda hiç böyle bir davaya girmedim, hiç çocuk mezarı da görmedim” diye belirten Ergen “İlk defa sabahtan akşama kadar takip ettiğim anne, baba, amca onları gördüm. İnşallah Narin'in kanı yerde kalmaz. Adalet çok kısa sürede yerini bulsun. Emsal bir karar alınmasını cani gönülden istiyorum. Narin'in abilerinin ifadelerinden çok etkilendim” diye konuştu.

Kaynak: Sabah