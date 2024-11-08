Narin Cinayetinde Yeni Gizli Tanık Ortaya Çıktı: Amca Salim Güran Katil Olmayabilir

Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan sanıkların davasında ikinci gün devam ederken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek cinayetle ilgili yeni bir iddiada bulundu.

"KATİL AMCA OLMAYABİLİR"

Şimşek yaptığı açıklamada cinayetle alakalı yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını aktardı ve "katil amca olmayabilir" ifadelerini kullandı.

DURUŞMANIN SEYRİ

Duruşmanın ilk gününde, sanıklar amca Salim Güran, abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları alınırken, baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Dünkü duruşmanın ardından bugün tanık ifadelerinin alınmasına devam edildi.

Kaynak: Sabah