Narin Davasında Flaş Gelişme: Yeni Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 8 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da sona erdi. 3 gün süren ilk duruşmada mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.00'a erteledi.

Bugün ise Narin cinayeti dosyasına giren yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin Dara üs bölgesinde olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ara karar verilmişti. 3 gün süren davada, mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar vermişti.

Kaynak: DHA