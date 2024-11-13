Çorum Valisi’nden Doğal Gaz Patlaması İçin Yeni Açıklama

Çorum’da Hilal Apartmanı’nda meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. 16 ve 12 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği patlamaya ilişkin Çorum Valisi Ali Çalgan yeni bir açıklama yaptı.

Çalgan “Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ilimize para gönderilecek. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan belli miktar para gönderilmesini bekliyoruz” diyerek mağduriyetin kalmayacağını vurgulandı.

“YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPILDI”

Apartmanda her türlü incelemenin yapıldığını vurgulayan Vali Çalgan, şunları söyledi: Patlamada 16 mesken ve 12 iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi. Patlama anında ve sonrasında sizlerle de yaptığımız görüşmede yaraların sarılacağını hiç kimseyi mağdur etmeyeceğimizi her fırsatta söylemiştik. Patlamayı engellemek mümkün müydü bilmiyorum ama patlamadan sonra yapılması gereken ne varsa yapıldı. Patlama sonrası ise, bir kısım hemşehrilerimiz yakınlarının yanına gitti. Diğerlerini Valilik olarak uygulama otelimizde, belediyemiz misafirhanelerde misafir ettik.

“BELİRLİ BİR PARA İLİMİZE GÖNDERİLECEK”

Hasarlara ilişkin tüm zararın tespiti için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Vali Çalgan “Yazılarımızı yetkili yerlere yazdık. Bu yazdığımız yazıları Ankara’da milletvekillerimiz takip etti. İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirli bir para ilimize gönderilecek. Yine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirli bir para gönderilmesini bekliyoruz. Bunların gelmesi durumunda mağdur insanımızın kalmayacağını değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Mevzuattan kaynaklı bekleme süresi olduğuna dikkat çeken Çalgan, en kısa sürede gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA