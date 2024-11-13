8 Yaşındaki Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe Köyü İçin Flaş Talep

Narin Güran’ın öldürüldüğü Tavşantepe Mahallesi sakinleri, CİMER’e başvuru yaparak mahallenin isminin değiştirilmesini istedi. CİMER; söz konusu talepleri değerlendirilmesi için köyün bağlı olduğu Merkez Bağlar Belediyesi’ne gönderdi.

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8 Yaşındaki Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe Köyü İçin Flaş Talep

8 yaşında katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin dava sürerken Narin’in öldürüldüğü Tavşantepe Mahallesi’nin isminin değiştirilmesi cinayetin işlendiği köyün gündemine geldi.

8 Yaşındaki Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe Köyü İçin Flaş Talep - Resim : 1

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN CİMER’E BAŞVURDULAR

İsim değişikliği amacıyla çok sayıda kişi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e başvuruda bulundu.

CİMER, başvuru dilekçelerini Diyarbakır Valiliği üzerinden Merkez Bağlar Belediyesi’ne iletti.

8 Yaşındaki Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe Köyü İçin Flaş Talep - Resim : 2

SON KARAR BELEDİYE MECLİSİ’NDE

Medyascope'tan Ferit Aslan’ın haberine göre, Bağlar Belediyesi’nin ekim ayı toplantısının üçüncü birleşiminde konu gündeme alındı. Toplantıda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün CİMER’e yaptığı başvurusu okundu.

Belediye Meclisi, Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi’ne yapılan başvuruların, Tavşantepe Mahallesi’nin isminin değiştirilmesine ilişkin yazının daha detaylı incelenmesi için İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havale edilmesine karar verdi.

8 Yaşındaki Narin'in Öldürüldüğü Tavşantepe Köyü İçin Flaş Talep - Resim : 3

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Kaynak: MedyaScope

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