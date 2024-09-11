Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddia! Eve Gittikten Sonra mı Öldürüldü?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmayla ilgili Diyarbakır Adliyesi önünden bilgi aktaran Halk TV muhabiri Ferit Demir, “Narin'in 15.15'te eve döndükten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.” dedi. Öte yandan köy imamı ile Hüseyin Güran'ın ikinci eşinin de gözaltına alındığını ifade etti.

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Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddia! Eve Gittikten Sonra mı Öldürüldü?

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede gizlenmiş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturm devam ediyor.

23 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, Narin'in cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutuklandığı soruşturmada yeni gözaltıların olduğu iddia edildi.

İDDİA: KÖY İMAMI DA GÖZALTINA ALINDI

Halk TV muhabiri Ferit Demir, canlı yayında jandarmanın köyde iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Demir, gözaltılara ilişkin şunları söyledi: "Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Köy imamı ve Narin'in büyük amcası Hüseyin Güran'ın ikinci eşi olan 40 yaşındaki bir kadın akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özelikle Hüseyin Güran'ın ikinci eşinin çok şey bilidiği iddiası var, bu bilgilerde kuvvetle muhtemelen, itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan bir operasyon ve şu anda köy imamı ve Hüseyin Güran'ın ikinci eşi gözaltına alınarak sorgu altına alındı. Bu iki ismin önemli bilgiler bildiği söyleniyor. İmamın neden gözaltına alındığı açıklanmadı ama kadının cinayetin aydınlatılmasında önemli bigiler bildiği söyleniyor."

CİNAYET GÜNÜYLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY

Ferit Demir ayrıca cinayetle ilgili çarpıcı bir iddiada daha bulundu. Narin Güran'ın cinayet günü saat 15.15'te eve geldikten sonra öldürüldüğünü söyledi.

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